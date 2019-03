Walcowanie i gięcie

Ankora to specjalista od tak zwanych elementów małej architektury. Co to znaczy? Firma wykonuje takie elementy jak balustrady ze stali nierdzewnej czy mosiądzu, ogrodzenia na zamówienie, gabloty muzealne, ścianki działowe ze szkła czy też wszelki elementy wystroju wnętrza, zależne od projektu architektra. Walcowanie blach, gięcie czy też profesjonalne zawijanie to działania jakie podejmuje Ankora, celem realizacji zamówiionego projektu.

Walcowanie blach przez profesjonalistę

Obróbka plastyczna metali wykonana przez wprawionego specjalistę, który wie w jaki sposób obsługiwać walcarkę to podstawa dobrze wykonanej pracy. Przedsiębiorstwo Ankora od wielu lat działa jako wykonawca robót ślusarskich, nie tylko na terenie Krakowa, gdzie znajduje się siedziba firmy. Jeśli szukasz wykonawcy, który rzetelnie i z dbałością o szczegóły wykona dla Ciebie walcowanie blach czy ozdobne elementy, z pewnością warto zaintersować się ofertą Ankory. To firma, która świadczy usługi zarówno sektorowi publicznemu jak i prywatnemu. Współpracujemy z małymi, średnimi oraz dużymi przedsiębiorstwami a także z osobami prywatnymi. Od lat nawiązujemy współpracę także z architektami a także inwestorami z branży budowlanej.