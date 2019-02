Ankora - gięcie i walcowanie

Anora jest specjalistą, który od wielu lat funkcjonuje na polskim rynku. ZAjmuejmy się głównie obrubką stali nierdzewnej, szkła i drewna. W zależności od wizji architekta, czy wykonanego przez nas projektu łączymy te mateiały ze sobą tworząc spójną całość. W ramach naszej działalności wykonujemy też tak zwane elementy małej architektury. Co to takiego? to między innymi balustrady ze stali z elementami szklanymi, ściany działowe ze szkła, ogrodzenia na indywidualne zamówienia firm czy indywidualnych klientów ale także gabloty muzealne i wszelkie przedmioty, które wizjoner czy architekt chce wykonać ze stali nierdzewnej, drewna czy szkła. Wspomniane w temacie gięcie kształtowników stalowych, rur czy profli to działanie jakie musimy wykonać by dane przedmioty mogły powstać.

Gięcie kształtowników stalowych - dlaczego Ankora?

Tak naprawdę niewiele firm na polskim rynku budowlanym ma możliwość gięcia czy walcowania stali nierdzewnnej. Gięcie kształtowników stalowych Ankora wykonuje na specjalnej maszynę giętarce o modelu AMOB MAH 80/3 AC. wykonuejmy zamówienia dla sektora publicznego oraz prywatnego i co ważne gwarantujemy szybkie terminy realizacji!